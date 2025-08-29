Дегтярев не считает турниры в России альтернативой мировым: «Мы бы получили дополнительный бан. Ну и ради чего? Чтобы кому-то показать кузькину мать? Был у нас один, больше не надо»

Министр спорта Михаил Дегтярев не считает турниры в России альтернативой мировым.

«Если бы мы их проводили (альтернативные турниры – Спортс’’), то получили бы дополнительный бан. Ряд спортсменов и даже некоторые федерации рассорились бы друг с другом окончательно. По некоторым видам спорта так вообще в хлам.

Ну и ради чего? Чтобы кому-то показать кузькину мать? Был у нас один… Больше не надо. Будем дружить со всеми. Вектор на дружбу и полноценное восстановление всех спортивных институтов во всех видах спорта. Этот процесс идет, я за него отвечаю», — сказал Дегтярев , который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР).

«Речь идет не о «вместо», а «вместе». Вместе со всем международным сообществом двигаться. Спорт должен объединять. Пока санкции есть, конечно, немного снижена мотивация, особенно в игровых видах по типу баскетбола. Это факт. Лишним никакой турнир не будет, мы это все поддерживаем.

Но цель – вернуться на международную арену: чемпионаты мира, Олимпийские игры. Никто больше ничего не придумал. Мы являемся частью мирового спорта и выступаем за его целостность. А большие альтернативные проекты всегда наносят ущерб взаимоотношениям», – отметил Дегтярев.