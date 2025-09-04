СК завел уголовное дело после избиения лыжного тренера Пятыгина подростками

В Следственном комитете возбудили уголовное дело после избиения экс-тренера сборной России по лыжным гонкам Александра Пятыгина группой подростков в Свердловской области.

Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. Ранее появилась информация о том, что Пятыгин был избит на лыжной базе, когда сделал замечание подросткам, катавшимся на питбайках.

«По сообщению об избиении днем 1 сентября подростками тренера по лыжным гонкам на базе в поселке Верх-Нейвинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», – заявил Шульга.

С участием подозреваемых проводятся следственные действия, в том числе решается вопрос о предъявлении им обвинения, избрании меры пресечения.

В школе, где учатся подростки, будет проведено собрание с целью проведения профилактической работы, самих же фигурантов поставят на учет в службе ПДН.

«Активными соучастниками избиения оказались девятиклассники местной школы Дмитрий и Сергей. Их родители сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию)», – сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.