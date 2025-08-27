ФЛГР рекомендовала главе воронежской федерации Мананкову обратиться в компетентные органы после его потасовки с подростком

ФЛГР рассмотрела дело о стычке между главой воронежской федерации и подростком.

Ранее появилась информация о том, что Алексей Мананков, возглавляющий Федерацию лыжных гонок Воронежской области, устроил потасовку с юным спортсменом в одной из кофеен Санкт-Петербурга.

Заседание президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) прошло 27 августа, в нем приняли участие Мананков и отец несовершеннолетнего спортсмена, члены президиума ФЛГР, министр спорта Воронежской области и руководитель спортшколы, в которой числится спортсмен.

«Были заслушаны все стороны, проанализирована видеозапись инцидента и изучены документы и пояснения, поступившие в адрес ФЛГР, в том числе касательно предшествующих инциденту обстоятельств. Федерация рассматривает подобные проявления как недопустимые.

ФЛГР подтверждает свою принципиальную позицию: в спорте недопустимы любые формы насилия – как физического, так и эмоционального. Это является базовым правилом спортивного движения и важным условием сохранения репутации лыжных гонок.

По итогам обсуждения Президиум ФЛГР единогласно рекомендовал Мананкову А. В. обратиться в компетентные органы для правовой оценки ситуации.

Федерация выражает готовность предоставить указанным органам всю имеющуюся у нее информацию и материалы, относящиеся к данному инциденту.

ФЛГР считает вопрос рассмотренным на своем уровне и не будет давать дополнительных комментариев по данному инциденту», – говорится в сообщении пресс-службы ФЛГР.