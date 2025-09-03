  • Спортс
Подростки избили тренера по лыжным гонкам Пятыгина в Свердловской области

В Свердловской области подростки избили лыжного тренера Александра Пятыгина.

Об этом сообщил призер Олимпийских игр и замначальника управления по физической культуре и спорту мэрии Екатеринбурга Иван Алыпов.

«Вопиющий случай, пугающий своей жестокостью, произошел вчера в п. Верх-Нейвинский на лыжной базе. Хотя... Такого исхода ждали.

Спортивная школа им. Зимина, а в частности секция «Лыжные гонки», возглавляемая тренерами Тююшевым В. А. (младшая возрастная группа) и мастером спорта международного класса Пятыгиным А. И. (старшая возрастная группа), занимаются на поляне и трасах лыжной базы, прилегающих к поселковой «Тропе здоровья».

Дети и гуляющие по тропе верх-нейвинцы прекрасно соседствовали, но местную идиллию регулярно нарушали подростки, развлекающиеся поездками на питбайках в весенне-летний период и снегоходах в период зимний. Причем никто не спорит, лес большой и всем бы хватило места. Но развлечение не было бы столь «увлекательным» без зрителей, бесчисленных замечаний тренеров и гуляющих о безопасности, а еще лучше пострадавших...

1 сентября Пятыгин А. И. со своими воспитанниками отправились на тренировку. Встретив на своем пути группу подростков на питбайках, Александр Иванович сделал замечание, в ответ же получил хамство, мат, агрессию и толчки. Дабы обезопасить детей, Пятыгин вытащил у одного байка топливно-заборную трубку.

Прав ли тренер? Ответ однозначно – да. Он несет абсолютную ответственность за жизнь и здоровье детей во время тренировки. Никакого вреда и порчи имущества действиями Александра Ивановича нанесено не было, трубка была вставлена назад, и подростки, решив отомстить, нагнали сначала тренирующихся девочек в лесу со словами, что тренеру «хана».

Доехав до места где А. И. ожидал детей, окружив его, повалили на землю, снимая все на телефон, жестоко избили его на глазах воспитанников. И лишь благодаря поднятому шуму, вмешательству своих подопечных избиение удалось остановить.

На место были вызваны сотрудники полиции, в настоящий момент идут опросы и сбор информации по данному инциденту. У Александра Ивановича множественные гематомы, подозрение на сломанные ребра (все повреждения зафиксированы в травмопунктах г. Новоуральска и Невьянска, ждем заключения врача-травматолога о степени их тяжести), у воспитанников заслуженного тренера шок, боязнь за здоровье Александра Ивановича и возвращения в свой «тренировочный» лес.

Вот что бывает даже в большом лесу, когда развлечения подростков пронизаны цинизмом. Ситуация неприятная, но ожидаемая. Рано или поздно пострадали бы либо гуляющие, либо тренирующиеся на базе дети.

P. S. Желаем скорейшего выздоровления нашему тренеру!» – написал Алыпов.

Сын тренера Илья Пятыгин рассказал о состоянии отца.

«Состояние у папы сейчас как у любого человека, подвергшегося избиению. У него стоит кардиостимулятор, и медики первым делом стали выяснять, поврежден он или нет. И есть подозрения на перелом ребер, но повторный рентген будут делать позже. Папа сейчас находится на амбулаторном лечении, и мы постоянно наблюдаем за ним. Но он такой человек, что никогда никому не покажет свою слабость, и держится нормально.

Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Когда будет полностью диагностирована тяжесть полученных повреждений, тогда, видимо, и будет окончательно квалифицировано уголовное дело», – цитирует Илью Пятыгина «Р-Спорт».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Ивана Алыпова
