Вице-президент ФАР о том, что Боня сообщила про смерть Наговициной: «Виктория немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение»
В Федерации альпинизма России прокомментировали слова Бони о смерти Наговициной.
Накануне телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры с облета дроном пика Победы и сообщила, что альпинистка Наталья Наговицина умерла.
«Виктория Боня немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение. Но я с ним никак не могу согласиться, это идет против моего понимания ситуации.
Я остаюсь при своем мнении – пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты.
Я к Виктории отношусь с уважением, она поднялась на вершину, на восьмитысячник, и она молодец. И у нее может быть свое мнение», – сказал вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости