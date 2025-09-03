Вице-президент ФАР о том, что Боня сообщила про смерть Наговициной: «Виктория немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение»

В Федерации альпинизма России прокомментировали слова Бони о смерти Наговициной.

Накануне телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры с облета дроном пика Победы и сообщила , что альпинистка Наталья Наговицина умерла.

«Виктория Боня немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение. Но я с ним никак не могу согласиться, это идет против моего понимания ситуации.

Я остаюсь при своем мнении – пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты.

Я к Виктории отношусь с уважением, она поднялась на вершину, на восьмитысячник, и она молодец. И у нее может быть свое мнение», – сказал вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.