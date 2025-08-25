Матвеева о допуске россиян к Олимпиаде-2026: «Надо ехать, сколько бы ни допустили – одного, двух, трех. Зачем бойкотировать?»

Наталья Матвеева считает, что россиянам не надо бойкотировать международные старты.

– Этот сезон олимпийский, но ясности по нашему участию в Играх нет. Вы как считаете?

– У нас сейчас непонятно, что будет завтра. Думаю, отношение к нам меняется. Если уже летников стали пускать, то, возможно, и кого-то из нас пустят.

– Если допустят только двоих, стоит ли вообще ехать?

– Почему нет? Все равно нужно участвовать. Зачем бойкотировать? Потом скажут: «Раз они не поехали, то зачем их вообще звать?» Надо ехать, сколько бы ни допустили – одного, двух, трех, – сказала серебряный призер ЧМ по лыжам.