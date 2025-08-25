Матвеева о допуске россиян к Олимпиаде-2026: «Надо ехать, сколько бы ни допустили – одного, двух, трех. Зачем бойкотировать?»
Наталья Матвеева считает, что россиянам не надо бойкотировать международные старты.
– Этот сезон олимпийский, но ясности по нашему участию в Играх нет. Вы как считаете?
– У нас сейчас непонятно, что будет завтра. Думаю, отношение к нам меняется. Если уже летников стали пускать, то, возможно, и кого-то из нас пустят.
– Если допустят только двоих, стоит ли вообще ехать?
– Почему нет? Все равно нужно участвовать. Зачем бойкотировать? Потом скажут: «Раз они не поехали, то зачем их вообще звать?» Надо ехать, сколько бы ни допустили – одного, двух, трех, – сказала серебряный призер ЧМ по лыжам.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости