Евгений Дементьев: «Надеемся, что все-таки дадут допуск на Олимпийские игры. Спортсмены всегда мечтают до последнего, поэтому, думаю, все равно все готовятся»

Евгений Дементьев заявил, что лыжники рассчитывают на допуск к Олимпийским играм.

Олимпийский чемпион Дементьев возглавляет Федерацию лыжных гонок Югры. Российские спортсмены на данный момент отстранены от международных соревнований.

«Надеемся, что все-таки дадут допуск на более важные соревнования, на Олимпийские игры. Спортсмены мечтают всегда же ведь до последнего, поэтому, я думаю, все равно все готовятся. Мы ждем, как говорится», – заявил глава югорской федерации.

По словам Дементьева, сейчас в Югре четыре претендента на отбор в олимпийскую команду России: Сергей Устюгов , Егор Митрошин, Константин Тиунов и Анастасия Кириллова.

Олимпиада-2026 пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.