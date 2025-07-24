Видар Лефсус о допуске российских лыжников: «Не представляю, что FIS передумает. Возможно, некоторых пустят на ОИ в качестве нейтральных спортсменов»
Видар Лефсус думает, что российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026.
«Меня не удивляет, что они думают об участие в Олимпиаде. Мы знаем, что Игры и олимпийское золото значат для российского государства.
Не могу представить, что FIS передумает (и допустит россиян до соревнований). Возможно, некоторым разрешат участвовать в качестве нейтральных спортсменов (на Играх)», – сказал бывший спортивный директор сборной Норвегии.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: TV2
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