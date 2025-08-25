Наталья Матвеева: «Устюгов уже понимает свой возраст и думает, чем заняться. Как говорят, «добегивает»

Лыжница Наталья Матвеева оценила форму чемпиона ОИ Сергея Устюгова.

– Нет ощущения, что ваши лыжные друзья Сергей Устюгов и Юлия Ступак тоже смирились, что международных стартов у них не будет? Они уже не так тренируются, не так часто выступают.

– Тут их сравнивать не надо. Допустим, Серега, если он захочет, то может и за месяц себя в форму привести. Поверьте мне.

Да, сейчас он тоже приезжает домой, где дети, жена. Он уже понимает свой возраст и думает, чем заняться. Тоже, как говорят, «добегивает», – сказала Матвеева .