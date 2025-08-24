Глава воронежской федерации лыж Мананков о потасовке с юным спортсменом: «Никаких комментариев не будет»
Глава воронежской федерации отказался дать комментарий о потасовке с подростком.
Ранее появилась информация о том, что руководитель Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексей Мананков устроил потасовку с юным спортсменом в одной из кофеен Санкт-Петербурга.
– Можете прокомментировать появившееся видео и ваши действия?
– Никаких комментариев не будет. Без комментариев, – ответил Мананков.
Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщала, что проведет проверку в связи с инцидентом.
