ФЛГР расследует информацию о потасовке между главой воронежской федерации и юным спортсменом

ФЛГР расследует потасовку между главой воронежской федерации и юным спортсменом.
Ранее появилась информация о том, что руководитель Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексей Мананков устроил потасовку с подростком в одной из кофеен Санкт-Петербурга.
«В ближайшие дни пройдет президиум, на который будут приглашены участники инцидента, в частности, председатель правления ФЛГ Воронежской области. После чего будет принято решение дисциплинарного характера и выпущен отдельный пресс-релиз.
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) не приемлет и осуждает конфликты любого рода, а особенно с применением силы в отношении спортсменов», – говорится в сообщении ФЛГР.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация лыжных гонок России
