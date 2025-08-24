  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ФЛГР расследует информацию о потасовке между главой воронежской федерации и юным спортсменом
ФЛГР расследует информацию о потасовке между главой воронежской федерации и юным спортсменом

ФЛГР расследует потасовку между главой воронежской федерации и юным спортсменом.

Ранее появилась информация о том, что руководитель Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексей Мананков устроил потасовку с подростком в одной из кофеен Санкт-Петербурга.

«В ближайшие дни пройдет президиум, на который будут приглашены участники инцидента, в частности, председатель правления ФЛГ Воронежской области. После чего будет принято решение дисциплинарного характера и выпущен отдельный пресс-релиз.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) не приемлет и осуждает конфликты любого рода, а особенно с применением силы в отношении спортсменов», – говорится в сообщении ФЛГР.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация лыжных гонок России
ФЛГР
происшествия
Алексей Мананков
лыжные гонки
