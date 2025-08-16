  • Спортс
Швейцарец Урс Леман стал генеральным директором Международной федерации лыжных видов спорта

Швейцарец Урс Леман назначен на должность генерального директора FIS.

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). 

«Мы рады, что Урс присоединится к нам в высшем руководстве FIS.

Это важный шаг, показывающий нашу готовность к новым вызовам, которые ждут нас в предстоящие годы», – цитирует пресс-служба главу организации Йохана Элиаша.

Леману 56 лет, он является чемпионом мира по горнолыжному спорту в скоростном спуске 1993 года. Завершил карьеру в 1997-м. После этого получил степень доктора экономических наук и возглавил Федерацию лыжных видов Швейцарии, где проработал 17 лет. 

С 2021 по 2024 год Урс Леманн был членом Совета FIS.

