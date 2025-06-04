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Юрий Бородавко: «Элиаш поддерживает возвращение российских лыжников на международную арену. Но ему очень сильно препятствует скандинавское лобби»

Тренер Юрий Бородавко заявил, что глава FIS выступает за возвращение россиян.

– В Норвегии заявили, что Элиаш согласен на допуск некоторых россиян до Олимпиады. Как думаете, получится ли у него продавить это решение?

– Элиаш действительно поддерживает возвращение российских и белорусских лыжников на международную арену. Но ему очень сильно препятствует норвежское, скандинавское лобби. Они не хотят видеть российских лыжников на международных стартах.

Но это может решиться на конгрессе, потому что это форум, где гораздо больше присутствующих стран, которые имеют право голоса, и они могут голосовать за возвращение. В отличие от того же совета FIS, у которого узкая направленность, где все связано только с лыжными гонками.

Надеемся, что здравый смысл восторжествует. Достаточно много сторонников, которые поддерживают российских спортсменов. Будем надеяться, что на конгрессе этот вопрос уже может решиться.

– Тем не менее в FIS пока обозначили, что на ближайшем конгрессе вопрос возвращения россиян не входит в повестку.

– Да, в повестке дня этого нет. Но существуют определенные экстраординарные вопросы, которые могут легко вноситься в повестку. И простым голосованием может решиться обсуждение данного вопроса, – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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