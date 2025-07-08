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Норвежский журналист Салтведт: «Вяльбе внесла значительный вклад в скептическое отношение к российским лыжам после своих нелепых заявлений»

Норвежский журналист NRK Сальтведт выступил с критикой Елены Вяльбе.

Ранее глава ФЛГР Вяльбе в интервью «Звезде» заявила: «У нас хороший контакт с президентом FIS, но он один в поле не воин. Он один раз «вписался» за нас, и только ленивый его потом не пнул».

«Вяльбе права в том, что поддержка России в Совете FIS находится на рекордно низком уровне. И мне жаль это констатировать, но сама Вяльбе внесла значительный вклад в скептическое отношение к российскому лыжному спорту после некоторых своих нелепых заявлений, в том числе о бомбежке Лондона.

После таких заявлений никто не хочет приглашать подобных людей возвращаться в международный спорт до того, как в этом действительно возникнет необходимость. Российским лыжникам в наши дни не нужен сторонник жесткой линии, как Вяльбе, им нужна искусная дипломатия.

Все страны, участвующие в международном лыжном спорте, видят, что происходит во многих других видах спорта, и, вероятно, могли бы быть готовы к поиску решений с привлечением некоторых российских спортсменов в качестве нейтральных, но сейчас ситуация зашла в тупик. Даже поддержка России президентом FIS Йоханом Элиашем не может способствовать решению сложившейся ситуации.

Я верю Вяльбе, когда она говорит, что у нее хорошие отношения с Элиашем. Он открыто заявлял о своем желании найти решение с «нейтральными» российскими спортсменами на Олимпийских играх в Италии.

И есть веские основания полагать, что Элиаш по-прежнему является сторонником участия всех российских лыжников и других спортсменов в Олимпийских играх. Он просто не может управлять Советом FIS так, как, вероятно, считал возможным», – сказал Ян Петтер Салтведт. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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