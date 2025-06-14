Александр Панжинский: «В FIS готовы рассматривать возвращение россиян и обсуждать условия. Но есть страны, которые пока что суют палки в колеса»

Панжинский считает, что допуск российских лыжников в скором времени возможен.

Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с весны 2022 года.

«Сейчас нет полной тишины. Мы все больше и больше слышим инсайдов и разных слухов. Хотя не все эти инсайды подтверждаются, мы видим, что все больше стран лояльно воспринимают наше возвращение.

Крупные руководители, в том числе глава FIS Йохан Элиаш, говорят, что готовы рассматривать возвращение россиян и обсуждать условия. Однако есть страны, которые пока что суют палки в колеса. В основном, это скандинавы, а они правят бал в лыжных гонках. Но в МОК правят бал не норвежцы и не шведы, так что там у нас велика вероятность допуска», – сказал призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский.