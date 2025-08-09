  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Петтер Нортуг не планирует выступать на Олимпиаде-2026: «Если и думать о смене спортивного гражданства, то это на 2027 год»
Петтер Нортуг не планирует выступать на Олимпиаде-2026: «Если и думать о смене спортивного гражданства, то это на 2027 год»

Петтер Нортуг не планирует выступать на Олимпийских играх-2026.

Ранее сообщалось, что 39-летний норвежский лыжник рассматривает варианты перехода в другие страны, в том числе в Мексику, Австрию и Лихтенштейн.

«До Олимпиады мне, видимо, далеко. Если и думать о смене спортивного гражданства, то самое раннее, о чем идет речь, это 2027-й (год проведения следующего чемпионата мира – Спортс’’). Сейчас я в первую очередь буду работать над марафонами и дабл-полингом. Я закрываю мечту об Олимпиаде», – сказал Нортуг.

Игры-2026 пройдут в феврале в Италии. Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: TV2
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoПеттер Нортуг
logoОлимпиада-2026
logoчемпионат мира
