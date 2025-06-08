Дмитрий Губерниев: «Желаю «мексиканцу» Нортугу надрать жопу норвежцам на лыжне. Петя по-прежнему нужен мировым лыжам»

Дмитрий Губерниев пожелал Петтеру Нортугу обыграть норвежцев за сборную Мексики.

39-летний норвежский лыжник Нортуг ранее заявил, что рассматривает возможность перехода в мексиканскую команду.

«Отличная новость, я всячески приветствую продолжение карьеры Нортуга! Петя Нортуг по-прежнему нужен мировым лыжам. Желаю «мексиканцу» Нортугу надрать жопу норвежцам на лыжне», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Нортуг – двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира.