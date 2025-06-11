Коростелев о возможном переходе Нортуга: «Мексика будет новой страной на карте лыжных гонок. Хотелось бы видеть и ее, и Россию на пьедестале»

Савелий Коростелев хочет увидеть Россию и Мексику на пьедестале в лыжных гонках.

Ранее сообщалось, что в сборную Мексики может перейти 13-й кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг .

«Буду рад, если Нортуг вернется. Он много принес и до сих пор приносит лыжным гонкам. Тем более он уже грозился вернуться в Тронхейме.

Хотелось бы видеть и Россию, и Мексику на пьедестале. Мексика будет новой страной на карте лыжных гонок», – сказал обладатель Кубка России Коростелев .