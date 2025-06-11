Коростелев о возможном переходе Нортуга: «Мексика будет новой страной на карте лыжных гонок. Хотелось бы видеть и ее, и Россию на пьедестале»
Савелий Коростелев хочет увидеть Россию и Мексику на пьедестале в лыжных гонках.
Ранее сообщалось, что в сборную Мексики может перейти 13-й кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг.
«Буду рад, если Нортуг вернется. Он много принес и до сих пор приносит лыжным гонкам. Тем более он уже грозился вернуться в Тронхейме.
Хотелось бы видеть и Россию, и Мексику на пьедестале. Мексика будет новой страной на карте лыжных гонок», – сказал обладатель Кубка России Коростелев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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