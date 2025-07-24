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Степанова – норвежскому журналисту Салтведту: «Научу тебя, Ян, полезной русской поговорке – «назло большому соседу отморожу свои скандинавские уши»

Вероника Степанова ответила на слова норвежского журналиста Салтведта.

Ранее норвежец Ян Петтер Салтведт высказался о сборах российских лыжников в Европе: «За этим стоит скрытое отчаяние. Время летит слишком быстро для них. Они скрывают это под оболочкой позитива, пытаются показать, что они в деле, несмотря ни на что». 

«Вот что ты куришь на этой неделе, Ян? Мы с тобой достаточно давно знакомы, переписываемся и сейчас. Пользуясь этим, скажи мне – про «глубокое отчаяние» – это ты про норвежские фирмы спортивного инвентаря написал, те что ушли и навсегда потеряли российский рынок?

Я начинала на Madshus, всю карьеру использовала Swix и до сих пор иногда тренируюсь в Bjorn Daehlie. А моя сестра не будет – и ты знаешь, совершенно не испытывает проблем по этому поводу. Потому что место норвежцев на рынке быстро и уверенно заняли другие бренды – тот же Bivium, наш новый спонсор.

А все перечисленные мною норвежские фирмы закончили прошлый год с убытками, из того, что я вижу в открытых источниках. Так что там и у кого «скрывается под оболочкой позитива», а?

Я тебя, Ян, научу полезной русской поговорке – «назло большому соседу я отморожу свои скандинавские уши». Пиши, растолкую!» – написала олимпийская чемпионка Степанова в телеграм-канале. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
Ян Петтер Салтведт
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