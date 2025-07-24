Вероника Степанова: «Спортсменов нельзя изолировать от международных соревнований. Это идиотизм»

Лыжница Вероника Степанова назвала идиотизмом отстранение российских спортсменов.

«Преимущества (сборов в Европе) очевидны. В Италии ты находишься рядом с олимпийскими объектами. А Игры будут главным событием сезона. Кроме того, ты можешь адаптироваться к местным условиям.

Лично мое мнение заключается в том, что спортсменов нельзя изолировать от международных соревнований. Это идиотизм, это не имеет никакого смысла.

Чем раньше некоторые в Скандинавии это поймут и прекратят бесполезное сопротивление участию России, тем будет лучше для всех», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.