Вероника Степанова: «Спортсменов нельзя изолировать от международных соревнований. Это идиотизм»
Лыжница Вероника Степанова назвала идиотизмом отстранение российских спортсменов.
«Преимущества (сборов в Европе) очевидны. В Италии ты находишься рядом с олимпийскими объектами. А Игры будут главным событием сезона. Кроме того, ты можешь адаптироваться к местным условиям.
Лично мое мнение заключается в том, что спортсменов нельзя изолировать от международных соревнований. Это идиотизм, это не имеет никакого смысла.
Чем раньше некоторые в Скандинавии это поймут и прекратят бесполезное сопротивление участию России, тем будет лучше для всех», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: TV2
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