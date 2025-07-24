Норвежский журналист о сборах российских лыжников в Европе: «За этим стоит скрытое отчаяние»

Эксперты по лыжам из Норвегии объяснили тренировки россиян в Европе.

«За этим стоит скрытое отчаяние. Время летит слишком быстро для них. Они скрывают это под оскорбительной оболочкой позитива. Они пытаются показать, что они в деле, несмотря ни на что.

То, что Большунову разрешили участвовать в гонках (в Европе) этой зимой, было успехом. Должно быть, это их мотивировало. И теперь они хотят посмотреть, насколько далеко смогут зайти.

Русские настроены более дипломатично и конструктивно, чем раньше. Думаю, они не сдадутся до первой квалификационной гонки в Валь-ди-Фьемме», – сказал журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт.

«Русские стараются показать силу, даже если им не разрешат участвовать. Это никого не удивляет.

В то же время это признание, что они начинают уставать от того, что их не допускают, и что условия тренировок в России могут быть не такими хорошими, как они заверяют», – отметил эксперт по лыжным гонкам телеканала TV2 Петтер Шинстад.