Йоханнес Клэбо сыграл в гольф с футболистом «Атлетико» Александром Серлотом
Лыжник Йоханнес Клэбо и футболист мадридского «Атлетико» Александр Серлот вместе сыграли в гольф.
Два норвежских спортсмена посетили гольф-клуб Terre Blanche во Франции. Фото опубликованы на странице Серлота в соцсети.
Клэбо – пятикратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира по лыжным гонкам.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Александра Серлота
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