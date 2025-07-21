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Йоханнес Клэбо сыграл в гольф с футболистом «Атлетико» Александром Серлотом

Лыжник Йоханнес Клэбо и футболист мадридского «Атлетико» Александр Серлот вместе сыграли в гольф.

Два норвежских спортсмена посетили гольф-клуб Terre Blanche во Франции. Фото опубликованы на странице Серлота в соцсети.

Клэбо – пятикратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира по лыжным гонкам. 

Фото: страница Александра Серлота

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Александра Серлота
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