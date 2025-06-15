Йоханнес Клэбо объявил о помолвке со своей девушкой: «2025-й становится все лучше и лучше 💍❤️»
Йоханнес Клэбо объявил о помолвке со своей девушкой Перниллой Досвик.
Норвежский лыжник опубликовал в соцсети совместное фото, на котором его возлюбленная позирует с обручальным кольцом.
«2025-й становится все лучше и лучше 💍❤️», – написал Клэбо.
Клэбо 28 лет, он пятикратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира по лыжным гонкам.
Фото: instagram.com/johanneshk
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Йоханнеса Клэбо
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