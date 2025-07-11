В Норвегии в ноябре покажут документальный фильм о Клэбо

В Норвегии покажут документальный фильм о лыжнике Йоханнесе Клэбо.

Премьера состоится 14 ноября в норвежских кинотеатрах.

Действие фильма охватывает период с сентября 2024 года до чемпионата мира в Тронхейме в марте 2025-го, где Клэбо завоевал шесть золотых медалей.

«Большинство людей знают об успехах Йоханнеса, но мы хотели показать человека, который стоит за медалями», – сказал младший брат лыжника Ула.

Он является режиссером фильма вместе со Стианом Энгом.