В Норвегии в ноябре покажут документальный фильм о Клэбо
В Норвегии покажут документальный фильм о лыжнике Йоханнесе Клэбо.
Премьера состоится 14 ноября в норвежских кинотеатрах.
Действие фильма охватывает период с сентября 2024 года до чемпионата мира в Тронхейме в марте 2025-го, где Клэбо завоевал шесть золотых медалей.
«Большинство людей знают об успехах Йоханнеса, но мы хотели показать человека, который стоит за медалями», – сказал младший брат лыжника Ула.
Он является режиссером фильма вместе со Стианом Энгом.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
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