Данил Садреев: «Я патриот нашей страны, очень хотелось бы выступить на Олимпиаде под флагом России. Но, в принципе, готов на нейтральный статус»

Данил Садреев заявил, что ему хотелось бы выступить на ОИ под флагом России.

Садреев – прыгун с трамплина, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в соревнованиях смешанных команд.

– В июне был конгресс Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, где, казалось, могут обсудить возвращение россиян, но этого не случилось. Лыжники были в надежде на чудо. А прыгуны?

– Я думаю, все следят за этими конгрессами, советами. Все мы надеемся, что в самое ближайшее время поедем на международные старты. Тут нечего скрывать – нам очень этого хочется.

– Лыжники уже начали выезжать на заграничные сборы, некоторые были в Италии на олимпийских трассах и поедут еще. Прыгунам такое нужно или и дома всего хватает?

– Это необходимо – 100%. Нужно менять сооружение, на котором ты тренируешься, чтобы не заесться. Когда ты заедаешься, это очень плохо. Нам приходится менять сооружение, летая в Казахстан. Это хоть что-то новое.

– Побывать в Италии перед Олимпиадой – было бы хорошо?

– Это было бы замечательно.

– Если будет допуск до Олимпиады, ты поедешь под нейтральным флагом?

– Я – сильный патриот нашей страны. И очень хотелось бы, конечно, выступать под флагом России, но, если будет так, как на прошлой Олимпиаде, в принципе, я готов прыгнуть и так, – сказал спортсмен.