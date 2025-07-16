Кожевников о КХЛ: «Легионеров нужно отпускать на Олимпиаду, они-то в чем виноваты? Отсутствие одного игрока на 10 игр не создаст проблем клубам»
Александр Кожевников поддержал решение КХЛ отпустить легионеров на ОИ-2026.
Ранее лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. В нем не предусмотрена пауза на время олимпийского хоккейного турнира, который пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.
– КХЛ не будет препятствовать отъезду легионеров на Олимпиаду прямо во время регулярного чемпионата – на ваш взгляд, это правильный шаг?
– Правильно, а чем легионеры‑то виноваты? У нас шведы, что ли, с чехами играют?
– Нет.
– У нас канадцы или словаки могут попасть в свои сборные. Все правильно, нужно отпускать легионеров на Олимпиаду, ничего страшного в этом нет.
Отсутствие одного игрока на десять игр не создаст больших проблем клубам, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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