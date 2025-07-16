Кожевников о КХЛ: «Легионеров нужно отпускать на Олимпиаду, они-то в чем виноваты? Отсутствие одного игрока на 10 игр не создаст проблем клубам»

Александр Кожевников поддержал решение КХЛ отпустить легионеров на ОИ-2026.

Ранее лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. В нем не предусмотрена пауза на время олимпийского хоккейного турнира, который пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.

– КХЛ не будет препятствовать отъезду легионеров на Олимпиаду прямо во время регулярного чемпионата – на ваш взгляд, это правильный шаг?

– Правильно, а чем легионеры‑то виноваты? У нас шведы, что ли, с чехами играют?

– Нет.

– У нас канадцы или словаки могут попасть в свои сборные. Все правильно, нужно отпускать легионеров на Олимпиаду, ничего страшного в этом нет.

Отсутствие одного игрока на десять игр не создаст больших проблем клубам, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .