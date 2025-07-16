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Тереза Йохауг: «Моя следующая цель – полумарафон. Хочу уложиться в 1 час и 10 минут»

Тереза Йохауг хочет пробежать полумарафон быстрее, чем за 70 минут.

Йохауг 37 лет, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. Объявила о завершении карьеры после сезона-2024/25. 

«Моя следующая цель – полумарафон. Слоты на Копенгагенский полумарафон в следующем году уже распроданы, потому что там проходит чемпионат мира по полумарафону. Если мне не удастся завести нужные знакомства, попасть туда будет сложно.

В противном случае это будет полумарафон в Валенсии.

Я хочу пробежать как можно быстрее и попытаться уложиться в 1 час и 10 минут. Это своего рода рубеж. В Йессхейме я пробежала за 1:11.20. Но я могу бежать еще быстрее», – сказала Йохауг. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
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