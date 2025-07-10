Чемпионка мира среди юниорок норвежка Хольсвин перешла из лыж в легкую атлетику
Норвежская лыжница Малин Хольсвин перешла в легкую атлетику, где будет выступать в беге на средних дистанциях.
Спортсменке 20 лет, в прошлом сезоне она стала чемпионкой мира среди юниорок в лыжном спринте классикой.
«Я больше не могу прогрессировать в двух видах одновременно. Будет интересно направить все силы [на бег] и посмотреть, даст ли это дополнительный импульс.
Если вдруг пожалею, то через несколько лет проще вернуться к лыжам. Так что, возможно, в этом смысле я сделала безопасный выбор», – сказала Хольсвин в интервью Oppland Arbeiderblad.
Также Хольсвин допустила, что будет выступать в отдельных лыжных гонках, однако приоритетом станет легкая атлетика. Ранее спортсменка выиграла чемпионат Норвегии в беге на дистанции 800 метров.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Langrenn
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