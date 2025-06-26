Инвестиционная компания Йохауг в 2024 году получила прибыль в размере около 900 тысяч долларов

Стала известна сумма дохода Терезы Йохауг от инвестиций.

Как сообщает VG, в прошлом году принадлежащая Йохауг инвестиционная компания Setra получила прибыль до налогообложения в размере 8,9 млн норвежских крон (около 900 тысяч долларов). Это на 2,2 млн больше, чем в 2023 году.

Согласно финансовому отчету, в 2024 году Йохауг перевела значительную часть своих сбережений с банковских вкладов в инвестиции. Большую часть вложений она сделала в облигационные фонды, меньшую – в акционные. Общий объем ее инвестиций и банковских вкладов на начало года составлял 63 млн норвежских крон.

В 2012 году лыжница запустила бренд спортивной одежды Johaug. Также Терезе принадлежит 49% акций базирующейся в Осло фирмы Lillesetra, которая занимается «владением товарными знаками, разработкой продуктов и концепций спортивной одежды и снаряжения, маркетингом и консалтингом».