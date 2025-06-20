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Тереза Йохауг: «В 2022 году мне было больно уходить из спорта. На этот раз я не пролила ни слезинки»

Тереза Йохауг рассказала, почему решила завершить карьеру за год до Олимпиады.

«Я очень долго сомневалась. На Пасху я сказала себе: «Черт возьми, карьера стоила мне многого». Было ощущение, будто меня пропустили через сушильную машину. Я была невероятно измотана и телом, и душой. И тогда я сказал себе: «Я не справлюсь с Олимпиадой».

Я дала себе две недели на отдых и еще две – на тренировки, после которых должна была принять решение. И когда эти 28 дней истекли, я была уверена в своем решении. Как и на протяжении всей карьеры, я решила действовать согласно своим внутренним ощущениям. 

Меня преследовало чувство вины. Я чувствовала себя виноватой, если выходила на трехчасовую тренировку вместо того, чтобы играть с дочерью. Чувствовала себя виноватой, когда тренировалась и играла с дочерью вместо того, чтобы отдыхать. Чувствовала себя виноватой, когда отдавала приоритет семье вместо работы. Постоянно чувствовала себя виноватой. 

За три недели до чемпионата мира Кристин принесла из детского сада грипп. Я тоже заразилась. Меня одолевал страх: неужели вся подготовка была напрасной? Смогу ли я вернуть форму? Я осознала, что слишком многое находится вне зоны моего контроля. 

Ты становишься плохой матерью и женой, просто потому что постоянно злишься и испытываешь страх. Это огромный стресс. 

Так что слава богу, я не буду участвовать в Олимпиаде. Аминь!

В будущем я бы с удовольствием внесла свой вклад в работу с юниорками и стала бы своего рода наставником для молодых талантов. И я определенно надеюсь, что у Кристин появится брат или сестра. Это было бы здорово. 

Когда я уходила после Олимпиады в 2022 году, это было связано с боязнью, что я не смогу иметь детей. Тогда я сказала, что возвращение возможно, такая мысль была в глубине моего сознания. Мне было больно уходить.

На этот раз я не пролила ни слезинки», – сказала четырехкратная олимпийская чемпионка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Expressen
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