Вяльбе о допуске лыжников на Олимпиаду: «Думаю, будут отсеивать людей – кто в Росгвардии, кто в «Динамо», кто в соцсетях поздравил дедушку с 9 мая»

Вяльбе ответила на вопрос, надеется ли на возвращение российских лыжников.

В настоящее время Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускает российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой даже в нейтральном статусе.

– От МОК исходят все эти, так скажем, рекомендации, которые необязательны к исполнению. Здесь все очень хитро продумано. То есть особо надежды у тебя нет? Осталось чуть больше полугода...

– Надежды вернуться сразу на какую-то международную арену, именно Кубок мира, который начнется в Скандинавии, где страны просто на уровне правительств сделали запрет въезда лыжников... Русских лыжников в страну нельзя пускать! Все! Наверное, это уже о чем-то говорит.

Что касается Олимпиады, я думаю, что МОК так же сделает рекомендации – максимум по одному атлету на дистанцию, без эстафет. Ну и наверняка будут так же отсеивать людей, кто в Росгвардии, кто в «Динамо», кто в соцсетях поздравил дедушку с 23 февраля или 9 мая, или концерт «Крым – наш»...

Я думаю, что это все будет. И конечно, это все унизительно. Просто хочу [сказать] всем спортсменам нашей страны, не только лыжникам, – быть сильными духом и не падать в этой сложной ситуации, а ставить перед собой следующую цель и достигать ее, – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Вячеславу Фетисову.