Фирма, поставившая тягач ФЛГР, о расследовании Volvo: «Не считаем нужным раскрывать наши логистические решения»

Поставщик Volvo прокомментировал ситуацию с грузовиком российских лыжников.

В конце мая Федерация лыжных гонок России (ФЛГР ), которую возглавляет Елена Вяльбе , сообщила о приобретении тягача Volvo для вакс-кабины сборной у компании EUROTRUCK.

Шведский концерн начал расследование сделки в связи с тем, что перепродажа его продукции в Россию и Беларусь запрещена.

«Мы предпочитаем говорить результатами. Новая техника Volvo, несмотря на формальный уход бренда с российского рынка, продолжает работать в стране – в том числе на благо спортивных организаций.

Что касается грузовика для Федерации лыжных гонок России, его поставка была организована надежно, корректно, в срок и в полном соответствии с действующим законодательством.

Как именно это делается – профессиональный вопрос, и мы не считаем нужным раскрывать наши логистические и организационные решения в открытом формате.

Можем лишь сказать, что в этих вопросах мы имеем большой опыт: за прошедшие три года нами было реализовано более трех с половиной тысяч единиц техники. Результат говорит сам за себя: машина здесь, она работает и помогает делать свое дело тем, кто двигает спорт вперед», – сообщили в EUROTRUCK.

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