Елена Вяльбе: «У нас хороший контакт с президентом FIS, но он один в поле не воин. Он один раз «вписался» за нас, и только ленивый его потом не пнул»

Вяльбе высказалась о возвращении российских лыжников на международную арену.

«Я думаю, FIS будет действовать исходя из тех заключений, которые сделает МОК. Сами они на послабление не пойдут.

У нас очень хороший контакт с президентом FIS (Йоханом Элиашем), и к сожалению, он один в поле не воин. У него своих проблем хватает. Он один раз «вписался» за нас, дал шведской газете интервью, и только ленивый его потом не пнул. Активно против нас австрийцы и немцы, есть европейцы, которые нейтральную сторону занимают.

У нас в совете FIS нет ни одного (сторонника) – ни из Африки, ни из Азии, только один китаец... Зимним видам поэтому хуже, чем летним – у лета в руководящих органах больше людей, которые не против России.

Надежды вернуться сразу на международную арену, на Кубок мира, который начнется в Скандинавии, где страны на уровне правительств сделали запрет на въезд русских лыжников... Наверное, это уже о чем-то говорит.

Что касается Олимпиады, думаю, МОК сделает рекомендации – максимум по одному атлету на дистанцию, без эстафет. Ну и наверняка будут отсеивать людей, кто в Росгвардии, кто в «Динамо», кто в соцсетях поздравил дедушку с 23 февраля или с Днем Победы, или за концерт «Крым наш».

Конечно, это все унизительно, и я хочу всем спортсменам нашей страны пожелать быть сильными духом, ставить перед собой следующую цель и достигать ее», – сказала Елена Вяльбе в передаче «Фетисов» на канале «Звезда».