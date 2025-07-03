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Баранова о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Мне кажется, это работа Дмитрия – чтобы его не забывали. Интересно, что из этого может выйти»

Лыжница Алена Баранова высказалась о желании Дмитрия Губерниева возглавить ФЛГР.

– Не могу не спросить, что ты думаешь по поводу желания Дмитрия Губерниева выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Федерации лыжных гонок России, которую пока занимает Елена Вяльбе?

– Ой, не знаю даже как к этому относиться. Мне кажется, это работа Дмитрия – чтобы его не забывали. Он, возможно, для этого и делает такие громкие заявления. Я нейтрально отношусь ко всей этой ситуации. Я просто наблюдатель со стороны. Интересно, что из этого может выйти, – сказала Баранова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России жен (лыжные гонки)
ФЛГР
logoАлена Баранова
лыжные гонки
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