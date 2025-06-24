Елена Вяльбе: «Принимать решение об участии в Олимпиаде будет МОК. Они и летом допускали наших спортсменов, поэтому, мне кажется, шансы есть»
Елена Вяльбе считает, что у российских лыжников есть шансы поехать на Олимпиаду.
«Принимать решение об участии в Олимпиаде будет МОК. Мы видели, что они и летом допускали наших спортсменов, поэтому, мне кажется, шансы на Олимпиаду есть. Вряд ли это будет так, что МОК один вид спорта пригласит на Игры, а другой нет. Это будет нонсенс тогда.
От кого больше зависит наш допуск? До того, чтобы принимать участие в Кубке мира, нужна FIS, а для того, чтобы принимать участие в Олимпийских играх, в первую очередь, нужен МОК, и FIS тоже. Если мы не допущены международной федерацией, то участвовать в Олимпиаде не можем.
Разговоры с FIS? Хорошие результаты любят тишины», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости