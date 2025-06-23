Елена Вяльбе: «Никаких ожиданий от президентства Ковентри. Хочется, чтобы она работала без двойных стандартов и на благо развития олимпийского движения»

Елена Вяльбе заявила, что у нее нет ожиданий от президентства Ковентри в МОК.

«Никаких ожиданий от президентства Ковентри. Хочется, чтобы она работала без двойных стандартов и на благо развития олимпийского движения.

Поменяется ли с ней отношение к нам? Конечно, поменяется. Рано или поздно все равно поменяется», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.