Елена Вяльбе: «Никаких ожиданий от президентства Ковентри. Хочется, чтобы она работала без двойных стандартов и на благо развития олимпийского движения»
Елена Вяльбе заявила, что у нее нет ожиданий от президентства Ковентри в МОК.
«Никаких ожиданий от президентства Ковентри. Хочется, чтобы она работала без двойных стандартов и на благо развития олимпийского движения.
Поменяется ли с ней отношение к нам? Конечно, поменяется. Рано или поздно все равно поменяется», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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