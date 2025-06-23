  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Елена Вяльбе: «Никаких ожиданий от президентства Ковентри. Хочется, чтобы она работала без двойных стандартов и на благо развития олимпийского движения»
0

Елена Вяльбе: «Никаких ожиданий от президентства Ковентри. Хочется, чтобы она работала без двойных стандартов и на благо развития олимпийского движения»

Елена Вяльбе заявила, что у нее нет ожиданий от президентства Ковентри в МОК.

«Никаких ожиданий от президентства Ковентри. Хочется, чтобы она работала без двойных стандартов и на благо развития олимпийского движения.

Поменяется ли с ней отношение к нам? Конечно, поменяется. Рано или поздно все равно поменяется», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoЕлена Вяльбе
logoМОК
logoКирсти Ковентри
ФЛГР
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжница Кулешова: «Пока Вяльбе у руля, у нас все будет хорошо. Мы как за каменной стеной, потому что знаем, что она нас от всего защитит и предоставит наилучшие возможности»
4120 июня, 15:33
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
419 июня, 08:41
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе уже не сможет представлять Россию за рубежом как президент ФЛГР»
5016 июня, 06:53
Главные новости
Дегтярев о допуске российских спортсменов: «Где‑то столкнулись со скандинавской стеной. Будем ее подрывать, фигурально выражаясь»
50сегодня, 09:38
Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
24сегодня, 06:13
Лыжница Кулешова: «Пока Вяльбе у руля, у нас все будет хорошо. Мы как за каменной стеной, потому что знаем, что она нас от всего защитит и предоставит наилучшие возможности»
4120 июня, 15:33
Кулешова о жалобе на отель в Казани: «Посыл был один, а в итоге все настолько перевернули, раздули. Так работают СМИ, интернет. Это не из-за того, что я плохая, а система информации такая»
820 июня, 14:46
Лыжница Кулешова: «Всегда был интересен биатлон. Мысли перейти были, но как-то не сложилось»
20 июня, 14:23
Кулешова о возможном недопуске к Олимпиаде: «Морально я себя подготовила к такому исходу»
20 июня, 13:51
Тереза Йохауг: «В 2022 году мне было больно уходить из спорта. На этот раз я не пролила ни слезинки»
220 июня, 08:27
FIS о допуске российских лыжников: «Окончательное решение может быть принято в любой момент в течение этого года, мы не спешим с этим»
719 июня, 13:08
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вероника Степанова: «Под лежачий камень вода не течет, спасение отстраненных от Олимпиады – дело рук самих отстраненных, как сказал Губерниев. Или мог бы сказать»
2619 июня, 06:22
Ко всем новостям
Последние новости
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
4 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08