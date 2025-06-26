Васильев о роли Ковентри в допуске биатлонистов: «Она может это сделать, и никакой IBU не сможет навредить российскому спорту»

Васильев считает, что Ковентри может помочь в допуске российских биатлонистов.

23 июня двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК ).

«Если у нее будет политическая воля и устойчивое желание кардинально изменить ситуацию в отношении российских спортсменов, то она, конечно, может это сделать и никакой IBU или другая международная федерация не смогут никак навредить российскому спорту, потому что в значительной степени они зависят от МОК.

Все эти выпады и заявления – не более чем сотрясание воздуха, все в значительной степени будет зависеть от МОК и выбранной Ковентри политики в отношении мирового спорта в целом.

Вектор развития мирового олимпийского движения, выбранный Ковентри, будет определяющим фактором, а не заявления временных чиновников из международных федераций», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .