Дмитрий Губерниев: «Нужно проводить соревнования в тех странах, где все равны, где нет сегрегации по национальному признаку»

Губерниев высказался о том, в каких странах нужно проводить мировые турниры.

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК ) Кирсти Ковентри может разъяснить позицию по допуску россиян 26 июня.

«Интересен вопрос договоренности с теми или иными странами. Будет ли оказана визовая поддержка, если спортсмены вернутся? Полно ситуаций, когда МОК не против участия наших спортсменов, а сама страна, которая принимает соревнования, заявляет: «Русских здесь не будет».

Должны проводить соревнования в тех странах, где все равны, где нет сегрегации по национальному признаку. Если страны берутся проводить турниры, доступ должен быть для всех. В противном случае этим государствам не давать возможности проводить соревнования, чтобы спортивно-недружественные страны чувствовали свою ответственность», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .