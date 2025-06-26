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Дмитрий Свищев: «Желаю Ковентри не бояться и принять решение о допуске российских спортсменов. Если надо, мы поможем ей»

Депутат Дмитрий Свищев призвал главу МОК допустить российских спортсменов.

23 июня двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Будем надеяться, что здравый смысл победит. Желаю Ковентри не бояться, не стесняться и принять решение о допуске российских спортсменов. Если надо, мы поможем ей.

Многие страны сейчас выступают за возвращение наших спортсменов, они поддержат Ковентри в российском вопросе. Просто не надо бояться криков и визгов со стороны наших соседей из Северной Европы», – сказал Свищев.

Что нужно знать о новом президенте МОК – Кирсти Ковентри

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
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