Дмитрий Свищев: «Желаю Ковентри не бояться и принять решение о допуске российских спортсменов. Если надо, мы поможем ей»
Депутат Дмитрий Свищев призвал главу МОК допустить российских спортсменов.
23 июня двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).
«Будем надеяться, что здравый смысл победит. Желаю Ковентри не бояться, не стесняться и принять решение о допуске российских спортсменов. Если надо, мы поможем ей.
Многие страны сейчас выступают за возвращение наших спортсменов, они поддержат Ковентри в российском вопросе. Просто не надо бояться криков и визгов со стороны наших соседей из Северной Европы», – сказал Свищев.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
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