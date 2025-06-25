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FIS предложила фанатам лыжных гонок выбрать новые форматы соревнований: дуэли, гонки с препятствиями и другие

FIS предложила фанатам лыжных гонок выбрать новые форматы соревнований.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) создала опрос для болельщиков.

В одном из вопросов предлагается выбрать до 3 предложений по изменению программы гонок.

Варианты такие:

1. Спринты с гандикапом по времени: спортсмены получают гандикап в соответствии с очками на Кубке мира. Кто финишировал первым – победил.

2. Больше вечерних гонок.

3. Больше гонок из одной точки в другую (не по кругу).

4. Гонка преследования в формате дуэли: первый спортсмен стартует с гандикапом в 15 секунд, второй пытается его догнать. Если преследователь догоняет лидера, по побеждает. 

5. Короткие круговые гонки с небольшими препятствиями и испытаниями навыков. Лыжники получают бонусные секунды за скорость и голосование болельщиков.

6. Гонки на выбывание: на каждом круге выбывают от 1 до 10 спортсменов.

7. Гонка преследования с перезапуском; после первых 10 км 30 топ-спортсменов отдыхают 10 минут, а потом вновь стартуют на еще 10 км в соответствии с отрывами после первой части дистанции.

8. Свой вариант.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: FIS
лыжные гонки
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