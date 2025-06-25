FIS предложила фанатам лыжных гонок выбрать новые форматы соревнований: дуэли, гонки с препятствиями и другие
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) создала опрос для болельщиков.
В одном из вопросов предлагается выбрать до 3 предложений по изменению программы гонок.
Варианты такие:
1. Спринты с гандикапом по времени: спортсмены получают гандикап в соответствии с очками на Кубке мира. Кто финишировал первым – победил.
2. Больше вечерних гонок.
3. Больше гонок из одной точки в другую (не по кругу).
4. Гонка преследования в формате дуэли: первый спортсмен стартует с гандикапом в 15 секунд, второй пытается его догнать. Если преследователь догоняет лидера, по побеждает.
5. Короткие круговые гонки с небольшими препятствиями и испытаниями навыков. Лыжники получают бонусные секунды за скорость и голосование болельщиков.
6. Гонки на выбывание: на каждом круге выбывают от 1 до 10 спортсменов.
7. Гонка преследования с перезапуском; после первых 10 км 30 топ-спортсменов отдыхают 10 минут, а потом вновь стартуют на еще 10 км в соответствии с отрывами после первой части дистанции.
8. Свой вариант.