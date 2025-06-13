Юрий Бородавко: «Если бы конгресс FIS рассматривал вопрос нашего допуска, большинство могло бы проголосовать «за»

Бородавко считает, что на конгрессе FIS могли проголосовать за допуск россиян.

Конгресс Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проходит 13 июня.

«У меня совсем нет информации по повестке, не знаю, какие именно вопросы будут рассматриваться. Судя по прессе, допуск российских спортсменов обсуждать не будут. Видимо, все ждут одного – вступления Ковентри в должность главы МОК . Хотят посмотреть, какую политику изберет МОК, и отталкиваться в своих решениях от этого.

Но есть и другое мнение – если бы конгресс рассматривал вопрос нашего допуска, большинство могло бы проголосовать «за». На конгрессе представлено больше стран, чем в совете FIS , поэтому такой сценарий был бы вероятным. Не исключено, что из-за этого в повестке и нет такого пункта», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко .