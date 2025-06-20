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  • Лыжница Кулешова: «Пока Вяльбе у руля, у нас все будет хорошо. Мы как за каменной стеной, потому что знаем, что она нас от всего защитит и предоставит наилучшие возможности»
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Лыжница Кулешова: «Пока Вяльбе у руля, у нас все будет хорошо. Мы как за каменной стеной, потому что знаем, что она нас от всего защитит и предоставит наилучшие возможности»

Кулешова считает, что никто не сможет заменить Вяльбе на посту президента ФЛГР.

С 2010 года Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), в 2026-м пройдут очередные выборы президента организации. О желании баллотироваться также сообщал Дмитрий Губерниев.

– Сейчас самой обсуждаемой новостью лыжного межсезонья является его намерение (Губерниева) пойти на выборы главы ФЛГР. Как ты к этой истории относишься?

– Никак. Нейтрально. Просто как белый шум. Я знаю, сколько Елена Валерьевна сделала для лыж. Вижу, как она относится к спортсменам и сколько много делает для нас. Это колоссальный труд. Думаю, что его немногие замечают.

Мне кажется, что ее никто не сможет заменить. Она очень классный руководитель. Ты понимаешь, что, пока она у руля, у нас будет все хорошо. Мы как за каменной стеной, потому что знаем, что она нас от всего защитит и предоставит нам наилучшие возможности, которые есть на данный момент, – сказала бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Анастасия Кулешова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕлена Вяльбе
logoАнастасия Кулешова (Седова)
лыжные гонки
ФЛГР
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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