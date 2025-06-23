Дегтярев о допуске российских спортсменов: «Где‑то столкнулись со скандинавской стеной. Будем ее подрывать, фигурально выражаясь»

Михаил Дегтярев рассказал о лобби против допуска российских спортсменов.

– Тяжело идет процесс допуска наших спортсменов. Во всех федерациях по‑разному, но если говорить про зимние, то там очень сильно лобби скандинавское и западноевропейское. Мы это увидели на примере конгресса федерации санного спорта. То, что тема уже обсуждалась, это хорошо само по себе. Перевес вы видите: 8 на 24 в данном виде спорта. Но работу мы будем продолжать: пишем, все требования фиксируем на бумаге. Но пока все идет с переменным успехом.

Все возможно. Мир очень быстро меняется, не надо отчаиваться, но и лишних надежд не надо питать. Все готовятся, все может быть. У нас буквально за последние несколько дней мир снова полностью изменился. Что будет послезавтра? Кто знает?

– Последние победы наших спортсменов на крупных международных турнирах, в частности в фехтовании и дзюдо, показывают их высокий уровень. Внушает оптимизм?

– Об этом не раз говорил, и повторю сейчас: наши атлеты по всем видам спорта ведут системную подготовку. На спортивных базах, под руководством наших тренеров. Хорошо питаются, получают медицинскую поддержку и готовы побеждать в любой момент. Даже второй и третий состав! Ждем, болеем за наших.

Видно, что вся сборная по дзюдо заряжена, фехтовальщиков я тоже провожал на Европу. Везде у нас в разной степени идет процесс восстановления. Где‑то успешнее, где‑то чуть менее. Где‑то столкнулись со скандинавской стеной. Мы ее можем подорвать и будем подрывать! Фигурально выражаясь, конечно, – сказал министр спорта РФ.