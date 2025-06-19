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Михаил Дегтярев: «Готовим к запуску медиарейтинг спортивных федераций, запустим в этом году»

В России появится медиарейтинг спортивных федераций.

Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Готовим к запуску медиарейтинг спортивных федераций, запустим в этом году», – приводит слова Дегтярева «Матч ТВ».

Также министр призвал спортсменов и функционеров быть более открытыми в медиаполе.

«Идет борьба за внимание. Сейчас медиа формирует повестку, в том числе политическую. Если нас не будет, то кто-то другой будет формировать. Я призываю всех быть открытым к СМИ, уважать болельщиков.

Обычно боятся к прессе выходить те, кто не понимает предмета. Начинать нужно с компетенций, все изучить и после этого выходить к прессе», – цитирует Дегтярева ТАСС.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
ОКР
Министерство спорта России
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