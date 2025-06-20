Дмитрий Чернышенко: «Возвращение России зависит от того, насколько новый президент МОК будет реализовывать ранее озвученные намерения»

Чернышенко заявил, что возвращение России на турниры будет зависеть от главы МОК.

23 июня закончится срок полномочий Томаса Баха на посту президента Международного олимпийского комитета. Его сменит двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри , которая в марте одержала победу на выборах главы организации.

«Все будет зависеть от того, насколько новый президент МОК будет реализовывать свои ранее озвученные намерения. Она находится под огромным давлением недоброжелателей, но будем надеяться.

Когда она официально вступит в должность, я думаю, встречи пройдут. Минспорта над этим работает», – заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.