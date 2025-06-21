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Михаил Дегтярев: «В мировом спорте без России, как и других держав, не может быть честных медалей и чемпионов»

Михаил Дегтярев заявил, что в спорте без России не может быть честных чемпионов.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«На ПМЭФ провел череду международных встреч, а также важную сессию «Спорт как универсальный язык диалога». Вместе с коллегами из Сербии, Индонезии, Казахстана, Беларуси, Венгрии говорили о будущем международного спорта, изменениях в руководстве МОК и о том, как спорт порой превращается в арену недобросовестной конкуренции.

Разговор получился откровенным, потому что мои визави не боятся называть вещи своими именами, ведь сегодня спорт не только про медали, но и про политику и дипломатию. Убежден, и многие коллеги разделяют мою позицию, в мировом спорте без России, как и других спортивных держав, не может быть настоящей борьбы, честных медалей и чемпионов.

Благодарен партнерам за поддержку, за принципиальную позицию. Отдельная благодарность главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, с которым я встретился уже не первый раз в этом году. В наши дни Будапешт стал примером того, как можно строить спортивную политику, где уважают правила и традиции, а не идут на поводу у конъюнктуры. Отстаивать олимпийские принципы будем вместе», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
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