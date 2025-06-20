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Кулешова о жалобе на отель в Казани: «Посыл был один, а в итоге все настолько перевернули, раздули. Так работают СМИ, интернет. Это не из-за того, что я плохая, а система информации такая»

Лыжница Анастасия Кулешова объяснила свои жалобы на гостиницу в Казани.

В январе город принимал этап Кубка России по лыжным гонкам. Кулешова тогда опубликовала видео в соцсети, раскритиковав условия проживания в отеле.

– Самым обсуждаемым событием сезона, связанным с тобой, стало твое видео из гостиничного номера в Казани. Оно, наверное, даже войдет в топ-3 событий всей лыжной зимы...

– Это очень печально. Что-то хорошее – победы, высокие результаты, мои интересные посты с наблюдениями, видео, где я восхищаюсь природой, – люди не хотят замечать. Все хотят видеть и слышать только плохое. Это воспринимается через нехорошую призму.

Посыл был один, а в итоге все настолько сильно перевернули, выкрутили, раздули, что в моменте я думала: «Господи, люди, вы вообще адекватные или нет? Или я что-то не понимаю в этой жизни? Что происходит?» Задавалась такими вопросами. Потом поговорила с несколькими дорогими сердцу людьми, и все встало на места.

Я поняла, что это просто инфоповод. Так работают СМИ, так работает интернет. Это не из-за того, что я плохая, а система информации такая. Людям надо что-то плохое, чтобы это гремело. Что-то хорошее им неинтересно. Я потом подходила к Елене Валерьевне (Вяльбе). Она говорила: «И не в такой мы воде плавали». Сказала, что я капля в море по сравнению с тем, с чем она сталкивалась. То есть она меня успокоила.

– А претензии ни от кого не поступали?

– Вроде бы нет. А от кого могут быть? Единственное, позвонил человек, который занимался размещением сборников. Сказал: «Как так? Ваши начальники говорили, что все хорошо. Почему это произошло? Почему не сообщила мне, что такое случилось?» И все.

– Мне, как и многим, показалось, что номер не так уж и плох.

– Номер неплох для одного человека. Во-первых, мне даже некуда мою сумку поставить. Во-вторых, не было шкафа, а только три вешалки. Для двух человек это не норма.

– Неужели ты не жила в условиях хуже?

– Конечно, жила. В детстве через такое прошла, что даже вспоминать не хочу. В том-то и прикол. Люди думают, что спортсмены сборной зажрались, звезды. Ни фига! На тот момент просто накипело. Там вкупе много всего навалилось. Поэтому и вылилось.

– Думаю, что людям еще не понравилась фраза «прославленная наша Казань». Как будто с претензией к городу.

– К городу вообще никаких претензий нет. Мне очень нравится Казань. Летом были там с семьей. Все исходили. Зимой тоже классно. Восхищает, насколько быстро там построили спорткомплекс. Он очень хороший в плане рельефа трассы, – ответила призер Олимпийских игр и чемпионата мира в эстафетах Кулешова.

Как же нелепо выглядит лыжница Кулешова: пожаловалась на отель, а потом на всех, «кто сделал из этого балаган»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАнастасия Кулешова (Седова)
лыжные гонки
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