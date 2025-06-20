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Кулешова о возможном недопуске к Олимпиаде: «Морально я себя подготовила к такому исходу»

Лыжница Анастасия Кулешова заявила, что морально готова к пропуску Олимпиады.

— Ты недавно написала в Telegram-канале: «Смотрю на предстоящий сезон и боюсь подумать, что нас ждет. Сколько тяжелейшей работы! Очень надеюсь, что все будет не зря». Концовка «все будет не зря» — это про Олимпиаду?

— Да, конечно.

— Ты оптимист или пессимист в этом вопросе?

— Я реалист.

— Что реалист тебе подсказывает?

— На самом деле это очень сложно. Каждый раз, когда тяжело на тренировке, я начинаю задавать себе вопрос: «Зачем я это делаю?» Я после родов пришла, каждый день по пяти часов тренируюсь, уезжаю на сборы, оставляя ребенка, пропускаю много моментов взросления моей дочери, пропускаю много дней с мужем. Для чего я это делаю? Чтобы мне сказали: Анастасия, до свидания, вы не едете на Олимпиаду? Для меня это будет сложно.

Но и ехать на Олимпиаду, будучи не готовой завоевывать медали, я тоже не хочу. Ехать на Олимпиаду просто так я считаю глупостью. Эти мысли приходят сами по себе. Но каждый раз я пытаюсь себя вернуть назад и сказать, что мы здесь, чтобы поехать на Олимпиаду. Конечно, хочу верить в лучшее. Но по жизни всегда готовлюсь к худшему, чтобы потом, когда это худшее случается, не так сильно расстраиваться. Морально я себя немножко подготовила к такому исходу.

— Ты говорила, что мечтаешь о личной олимпийской медали, при этом на 2030 год уже не рассчитываешь.

— Так и есть, — сказала Кулешова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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