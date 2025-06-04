Александр Панжинский: «Мне кажется, Элиаш – один из самых лояльных людей к российским спортсменам. Скандинавская братия сует ему палки в колеса»

Панжинский считает, что скандинавы мешают FIS вернуть российских лыжников.

С марта 2022 года россияне отстранены от соревнований Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организацию возглавляет Йохан Элиаш.

«Мне кажется, Йохан Элиаш – один из самых лояльных людей к российским спортсменам. Вся скандинавская братия, которая его окружает, максимально негативно настроена и сует ему палки в колеса. Наверное, он не может принять единоличное решение, однако Элиаш максимально лоббирует и продвигает возможное возвращение россиян.

Он поступает правильно, понимая, что это даст развитие FIS и лыжным гонкам. Вполне вероятно, что он хочет пойти на компромисс, чтобы допустили некоторых россиян. Для меня точно не секрет, что Элиаш лояльно относится к российской команде и всячески пытается вернуть нас на международную арену.

Получится ли у него продавить и получить поддержку от Международного олимпийского комитета (МОК)? Именно от этого будет зависеть, поедут ли россияне на Олимпиаду», – сказал серебряный призер Игр-2010 в лыжных гонках Александр Панжинский .

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.