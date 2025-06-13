Юрий Бородавко: «Постараемся сделать все, чтобы подготовиться к Олимпийским играм вне зависимости от того, будет допуск или нет»

Бородавко заявил, что лыжники будут готовиться к ОИ независимо от наличия допуска.

– Как готовиться к сезону, если решение о допуске россиян будет принято не раньше осени, как неофициально говорят в МОК?

– Наша подготовка меняться не будет, планы определены. Мы постараемся сделать все с максимальной точностью и мощностью, чтобы подготовиться к Олимпийским играм вне зависимости от того, будет или не будет допуск. До Игр все у нас сверстано, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.