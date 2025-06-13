  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «Постараемся сделать все, чтобы подготовиться к Олимпийским играм вне зависимости от того, будет допуск или нет»
0

Юрий Бородавко: «Постараемся сделать все, чтобы подготовиться к Олимпийским играм вне зависимости от того, будет допуск или нет»

Бородавко заявил, что лыжники будут готовиться к ОИ независимо от наличия допуска.

– Как готовиться к сезону, если решение о допуске россиян будет принято не раньше осени, как неофициально говорят в МОК?

– Наша подготовка меняться не будет, планы определены. Мы постараемся сделать все с максимальной точностью и мощностью, чтобы подготовиться к Олимпийским играм вне зависимости от того, будет или не будет допуск. До Игр все у нас сверстано, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoОлимпиада-2026
отстранение и возвращение России
logoЮрий Бородавко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрий Бородавко: «Если бы конгресс FIS рассматривал вопрос нашего допуска, большинство могло бы проголосовать «за»
4сегодня, 12:44
Юрий Бородавко: «Главная задача сбора в Малиновке – продолжение развития всех базовых качеств, в первую очередь аэробной выносливости»
4 июня, 14:48
Юрий Бородавко: «Элиаш поддерживает возвращение российских лыжников на международную арену. Но ему очень сильно препятствует скандинавское лобби»
124 июня, 14:34
Главные новости
Генсекретарь Ассоциации лыжных видов спорта России: «Неофициально в МОК сказали, что вопрос допуска россиян готовы будут рассмотреть не раньше осени»
4сегодня, 13:40
Юрий Бородавко: «Если бы конгресс FIS рассматривал вопрос нашего допуска, большинство могло бы проголосовать «за»
4сегодня, 12:44
Федерация лыжного спорта Норвегии требует от компании-организатора ЧМ-2025 возместить деньги за подготовку к турниру
22сегодня, 06:39
Сорин о возвращении Степановой к соревнованиям: «Вероятнее всего, это произойдет в сентябре на летнем чемпионате России в Малиновке»
111 июня, 14:18
Коростелев о возможном переходе Нортуга: «Мексика будет новой страной на карте лыжных гонок. Хотелось бы видеть и ее, и Россию на пьедестале»
311 июня, 06:35
Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
2111 июня, 06:00
Ски-альпинистка Прохорова о фото с Бахом: «Если первое время было желание что-то прояснить людям, когда я видела недовольство, потом оно пропало»
110 июня, 17:45
Варвара Прохорова: «Когда история про нейтральный статус только начиналась, много негативных вещей писали. Сейчас уже вопросов особо не возникает»
10 июня, 17:30
Михаил Дегтярев: «Объединение федераций в зимних видах напрашивается. А где напрашивается – я не буду говорить»
1210 июня, 12:15
Коростелев о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Дополнительная шумиха вокруг лыж – это хорошо, но дальше медиа это дело не пойдет»
110 июня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
4 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06