Юрий Бородавко: «Постараемся сделать все, чтобы подготовиться к Олимпийским играм вне зависимости от того, будет допуск или нет»
Бородавко заявил, что лыжники будут готовиться к ОИ независимо от наличия допуска.
– Как готовиться к сезону, если решение о допуске россиян будет принято не раньше осени, как неофициально говорят в МОК?
– Наша подготовка меняться не будет, планы определены. Мы постараемся сделать все с максимальной точностью и мощностью, чтобы подготовиться к Олимпийским играм вне зависимости от того, будет или не будет допуск. До Игр все у нас сверстано, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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